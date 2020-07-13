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Летальность от коронавируса в РФ ниже, чем в других странах — Путин 

Москва24 44 минуты назад
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Фото: ТАСС
Летальность от коронавируса в РФ в несколько раз ниже, чем в других странах, заявил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По одному из основных показателей эффективности нашей работы — по летальности — ситуация выглядит неплохо: в России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения", — цитирует ТАСС президента РФ.
Ранее декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг предупредил, что заразность коронавируса повысилась на 30 процентов. По его словам, если в марте от одного человека он мог передаться двоим–троим людям, то сейчас это число увеличилось до четырех.
Можно ли заразиться коронавирусом в море
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус полагает, что пик еще не достигнут. Он отметил, что за последние выходные в мире зафиксировали 400 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
На данный момент в России COVID-19 диагностировали у 727 162 человек, 11 335 скончались. За последние сутки подтверждено 6 615 случаев заболевания, из них 22,5% не имели клинических проявлений.
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Политика , Владимир Путин , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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