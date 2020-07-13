Путин оценил летальность от коронавируса в России

Летальность от коронавируса в РФ в несколько раз ниже, чем в других странах, заявил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По одному из основных показателей эффективности нашей работы — по летальности — ситуация выглядит неплохо: в России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения", — цитирует ТАСС президента РФ.

Ранее декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг предупредил, что заразность коронавируса повысилась на 30 процентов. По его словам, если в марте от одного человека он мог передаться двоим–троим людям, то сейчас это число увеличилось до четырех.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус полагает, что пик еще не достигнут. Он отметил, что за последние выходные в мире зафиксировали 400 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент в России COVID-19 диагностировали у 727 162 человек, 11 335 скончались. За последние сутки подтверждено 6 615 случаев заболевания, из них 22,5% не имели клинических проявлений.