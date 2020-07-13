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Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда 

Lenta.ru и ещё 11 59 минут назад
Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин оценил уровень безработицы в стране. По его словам, властям удалось не допустить драматичного роста показателей во время кризиса из-за коронавируса, передает ТАСС. Президент объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда.
«Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы», — уверен глава государства. Он также признал, что в первое время в борьбе с эпидемией не хватало слаженности в действиях.
В целом, по словам Путина, экономику удалось сохранить в рабочем состоянии. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. По его словам пик безработицы прогнозируют в третьем квартале года. По словам министра, к концу года ситуация должна стабилизироваться.
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Политика , Антон Котяков , Владимир Путин , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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