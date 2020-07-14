Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии 

Президент России Владимир Путин поздравили президента Франции Эманнюэля Макрона по случаю национального праздника Французской Республики — Дня взятия Бастилии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте", — отметил в поздравлении глава российского государства.

Путин "выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня в интересах народов России и Франции, а также Европы и всего мира".