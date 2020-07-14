Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравили президента Франции Эманнюэля Макрона по случаю национального праздника Французской Республики — Дня взятия Бастилии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте", — отметил в поздравлении глава российского государства.
Путин "выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня в интересах народов России и Франции, а также Европы и всего мира".
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
ТАСС: последние новости
Путин сократил центральный аппарат МВД более чем на 130 человек Путин сократил центральный аппарат МВД более чем на 130 человек Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3% Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3% В Кремле рассказали о содержании беседы Путина и Эрдогана В Кремле рассказали о содержании беседы Путина и Эрдогана
Политика , Владимир Путин , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Андрей Губин вернулся на сцену
Андрей Губин вернулся на сцену
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Видео
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
00:44
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
Общество Погода
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
00:48
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
Армия
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
01:39
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
Армия
Появилось видео крушения поезда под Тулой
00:51
Появилось видео крушения поезда под Тулой
Происшествия
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
01:03
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
00:43
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
Происшествия
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение