Мы очень надеемся, что этого указа не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР, — сказал Черкасов в интервью РБК.

Выбор партии он объяснил тем, что во главе региона должен быть профессиональный и хорошо знакомый с промышленностью и Дальним Востоком кандидат. Его возможное назначение в ЛДПР не связывают с желанием успокоить жителей Хабаровского края.

Людям небезразлично, почему столь эффективный губернатор по таким чудовищным обвинениям задержан и доставлен в Москву, — отметил Черкасов.