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Возможных кандидатов на замену Фургалу назвали в ЛДПР 

News.ru и ещё 10 20 минут назад
Депутат Госдумы от ЛДПР Кирилл Черкасов заявил, что в партии определились с тремя кандидатами, каждый из которых мог бы возглавить Хабаровский край. Это потребуется, если будет подписан указ об отставке Сергея Фургала.
Мы очень надеемся, что этого указа не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР, — сказал Черкасов в интервью РБК.
По его словам, ЛДПР предлагает в качестве кандидатов депутата Андрея Андрейченко, председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярёва и председателя комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергея Жигарева. Их фамилии переданы «в соответствующие кабинеты», уточнил Черкасов.
Выбор партии он объяснил тем, что во главе региона должен быть профессиональный и хорошо знакомый с промышленностью и Дальним Востоком кандидат. Его возможное назначение в ЛДПР не связывают с желанием успокоить жителей Хабаровского края.
Людям небезразлично, почему столь эффективный губернатор по таким чудовищным обвинениям задержан и доставлен в Москву, — отметил Черкасов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Коммерсант» назвал наиболее вероятные кандидатуры на замену Фургалу. Кроме упомянутого Дегтярёва, по данным издания регион могут возглавить глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк, замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств бизнесменов, может быть отправлен в отставку до 16 июля.
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Комментарии
Политика , Видео , Криминал , Григорий Куранов , Михаил Дегтярев , Сергей Жигарев , Константин Басюк , Сергей Фургал , Кирилл Черкасов , Андрей Андрейченко , ФСБ , Госдума , ЛДПР , Хабаровский Край
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