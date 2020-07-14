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В ЛДПР назвали возможных кандидатов на смену Фургалу 

РИА Новости и ещё 27 23 минуты назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.
В эфире телеканала RTVI у Жириновского спросили, могут ли представители ЛДПР прийти на смену Фургалу в виде врио.
"Да, мы надеемся на это. У нас есть (Сергей) Жигарев — председатель комитета по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. (Михаил) Дегтярев — тоже председатель комитета по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока (Андрей) Андрейченко", — сказал он.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
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Политика , Видео , Криминал , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , ЛДПР , РИА Новости , Хабаровский Край
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