Срежиссировано заявление Ельцина о выходе из КПСС

Кинорежиссер Александр Сокуров раскрыл подробности того, как в 1990 году накануне 28-го съезда КПСС срежиссировал Борису Ельцину , тогдашнему председателю Верховного Совета РСФСР, выступление с объявлением о выходе из коммунистической партии. Об этом он рассказал в интервью «Фонтанке».

По словам Сокурова, они с Ельциным сидели в комнате и нарисовали на листе бумаги план зала и трибуны кремлевского дворца съездов. «И сказал, что ему нужно настоять, чтобы его посадили с левого края, если смотреть на сцену. Поближе к трибуне, к президиуму, на второй, максимум третий ряд и рядом с проходом», — вспоминает режиссер. Он тогда объяснил Ельцину, что если тот все-таки решится объявить на съезде о выходе из КПСС, то небольшое расстояние до трибуны «не разрушит» его состояние, пока он будет идти от своего места.

Кинематографист рассказал, что они также отрепетировали выход к трибуне и уход из зала. Кроме того, Сокуров, по его словам, настоял на том, чтобы речь уложилась в 40–50 секунд. Режиссер объяснил, что короткий хронометраж был необходим, поскольку Ельцина никто бы уже не слушал дольше и потому что ему могли отключить микрофон до окончания речи.

«Репетировали до мелочей. Вплоть до того, что, уходя, ему можно расстегнуть пуговицу на пиджаке», — говорит Сокуров.

«И я очень волновался и переживал, не поставил ли я его в дурацкое положение, потому что такая почти актерская задача. Он в этом смысле очень восприимчивый был человек», — заключил режиссер.