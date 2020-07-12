Режиссер Александр Сокуров поделился мнением о президенте России Владимире Путине , рассказав, насколько тот осведомлен о ситуации в стране, включая воровство среди олигархов. Слова Сокурова в воскресенье, 12 июля, передает издание 47news.

«Я много раз видел, что Путин все прекрасно знает. И про действия этих ребят богатых наших. Когда я однажды произнес одну известную фамилию, он сказал: "Да он вор". Напрямую он мне это сказал, Путин», — поведал Сокуров.

Режиссер также высказался на тему вовлеченности любого человека на должности президента в дела страны: «Человек в этом статусе, он не может не быть такой старухой-сборщицей всякого мусора. Кто только не приходит, что только не вываливают. Я представляю, что там вокруг Путина происходит. Сколько всякой дряни, грязи приносят ему. И он в этом плавает. И это неизбежно».

Рассказывая о своем общении с первым президентом России Борисом Ельциным , Сокуров вспомнил, как тот впервые упомянул при нем фамилию Владимира Путина, похвалив политика за помощь бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку при отъезде в Париж во время так называемого дела Собчака. «Он как-то очень коротко изложил. Я только одну фразу помню, что "Путин не предал"», — заметил кинематографист.

В декабре прошлого года Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым из-за заочного спора в связи с просьбой кинодеятеля переосмыслить звания Героя России, присвоенные чеченскому лидеру и его отцу Ахмату.

Александр Сокуров известен такими фильмами, как «Русский ковчег», «Телец», «Молох», «Солнце», «Фауст», «Скорбное бесчувствие» и «Одинокий голос человека». Он лауреат «Золотого льва» Венецианского фестиваля, приза за сценарий Каннского фестиваля, нескольких премий «Ника» и наград Европейской киноакадемии.