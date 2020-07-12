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В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений 

Российская Газета и ещё 6 7 часов назад
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Если Украина выйдет из Минских соглашений, это не понравится никому из участников «нормандской четверки», уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве", — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
"Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс​​​. Базы не будет, создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", — пояснил представитель Кремля.
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Политика , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Киев
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