В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений 

Если Украина выйдет из Минских соглашений, это не понравится никому из участников «нормандской четверки», уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве", — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

"Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс​​​. Базы не будет, создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", — пояснил представитель Кремля.