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Песков рассказал об уникальной способности Путина 

Майк Габриелян и ещё 2 11 минут назад
Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин во время кризисов становится «глубоким специалистом» в любой проблемной отрасли.
Путин рассказал о вызовах, стоящих перед Россией
В качестве примера представитель Кремля вспомнил о кризисе 2008 года, когда экономические отрасли России «были на грани осыпания». Однако Путин ориентировался и становился «глубоким специалистом» в текущих проблемах.
«Будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли», — сказал Песков в эфире «Россия 1».
Он также отметил склонность президента к изучению экспертных мнений, прежде чем сформулировать собственную точку зрения. Так, в пандемию COVID-19 Путин принимал решения, исходя из рекомендаций медиков и ученых.
«В основе его точки зрения именно научный подход и экспертный подход и никогда нет каких-то выводов, которые делаются по эмоциональным признакам», — подытожил Песков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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