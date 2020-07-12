Песков рассказал об уникальной способности Путина 

В качестве примера представитель Кремля вспомнил о кризисе 2008 года, когда экономические отрасли России «были на грани осыпания». Однако Путин ориентировался и становился «глубоким специалистом» в текущих проблемах.

«Будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли», — сказал Песков в эфире «Россия 1».

Он также отметил склонность президента к изучению экспертных мнений, прежде чем сформулировать собственную точку зрения. Так, в пандемию COVID-19 Путин принимал решения, исходя из рекомендаций медиков и ученых.

«В основе его точки зрения именно научный подход и экспертный подход и никогда нет каких-то выводов, которые делаются по эмоциональным признакам», — подытожил Песков.