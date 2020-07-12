Песков рассказал об уникальной способности Путина

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Песков рассказал о способности Путина становиться кем угодно в проблемное время 

Газета.Ru и ещё 1 41 минуту назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин во время кризисов становится специалистом в любой проблемной отрасли.
Песков вспомнил 2008 год, когда отрасли экономики страны "были на грани осыпания". Однако Путин ориентировался и становился "глубоким специалистом" в текущих проблемах в каждой области.
"Будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
Во время пандемии коронавируса глава государства принимал решения, исходя из рекомендаций медиков и ученых, ведь в основе точки зрения президента лежит научный подход и экспертный подход.
"Путин всегда ориентируется на мнение специалистов перед тем, как сформулировать свою точку зрения", — заключил Песков.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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