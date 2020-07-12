Песков рассказал об уникальной способности Путина

Песков вспомнил 2008 год, когда отрасли экономики страны "были на грани осыпания". Однако Путин ориентировался и становился "глубоким специалистом" в текущих проблемах в каждой области.

"Будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Во время пандемии коронавируса глава государства принимал решения, исходя из рекомендаций медиков и ученых, ведь в основе точки зрения президента лежит научный подход и экспертный подход.