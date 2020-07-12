В Кремле рассказали, что «коробит» Путина 

Главу государства Владимира Путина «внутренне коробят» высказывания президента Украины Владимира Зеленского о роли Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью «России 1» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, для президента России тема войны является «священной».
“Когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит”, — уточнил госслужащий.
Он также отметил о «кредите доверия», который был выдан Зеленскому. Песков напомнил, что украинский президент во время избирательной кампании обещал решить проблему «миллионов граждан». Речь идет о жителях юго-востока Украины.
Ранее Путин рассказал об ухудшении отношений Украины и России, а также о том, какую роль в этом сыграло присоединение Крыма.