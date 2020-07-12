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В Кремле рассказали, что «коробит» Путина 

Общественная служба новостей и ещё 4 4 часа назад
Главу государства Владимира Путина «внутренне коробят» высказывания президента Украины Владимира Зеленского о роли Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью «России 1» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, для президента России тема войны является «священной».
“Когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит”, — уточнил госслужащий.
Он также отметил о «кредите доверия», который был выдан Зеленскому. Песков напомнил, что украинский президент во время избирательной кампании обещал решить проблему «миллионов граждан». Речь идет о жителях юго-востока Украины.
Ранее Путин рассказал об ухудшении отношений Украины и России, а также о том, какую роль в этом сыграло присоединение Крыма.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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