В Кремле рассказали, что «коробит» Путина 

По его словам, для президента России тема войны является «священной».

“Когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит”, — уточнил госслужащий.

Он также отметил о «кредите доверия», который был выдан Зеленскому. Песков напомнил, что украинский президент во время избирательной кампании обещал решить проблему «миллионов граждан». Речь идет о жителях юго-востока Украины.

Ранее Путин рассказал об ухудшении отношений Украины и России, а также о том, какую роль в этом сыграло присоединение Крыма.