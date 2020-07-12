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В Кремле призвали Украину к диалогу с Донбассом 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
В Кремле призвали Украину к диалогу с Донбассом
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал Украину к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, отказ Киева от такого диалога не позволяет перейти к альтернативным минским соглашениям вариантам урегулирования. Также он заявил, что Украина ничего не делала и не делает для урегулирования конфликта.
Песков рассказал, что в России допускают вариант выхода Украины из минских соглашений, однако он уверен, что западные партнеры Киева будут недовольны этим.
Отношения между двумя странами резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Киев
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