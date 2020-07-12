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Путин заявил, что ухудшение отношений России и Украины не связано с присоединением Крыма 

ТАСС и ещё 5 41 минуту назад
Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", — сказал он.
Путин выразил уверенность, что "эта пена (негатив в отношениях двух стран — прим. ТАСС) рано или поздно схлынет".
Президент напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013 и в 2014 году. "Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот", — пояснил глава государства.
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Политика , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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