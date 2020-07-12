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«Вот эта пена… Она рано или поздно когда-нибудь все равно схлынет. Что касается хронологии событий…то сначала произошёл государственный переворот и захват власти, а уже потом, с этого момент наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположны», — заявил глава государства.

Путин добавил, что «только после этого Крым вернулся в состав Российской Федерации, а не наоборот».