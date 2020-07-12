Возвращение Крыма в состав России не является причиной ухудшения отношений Москвы и Киева. Они испортились еще раньше — после государственного переворота в соседней стране и захвата власти. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» президент Владимир Путин.
«Вот эта пена… Она рано или поздно когда-нибудь все равно схлынет. Что касается хронологии событий…то сначала произошёл государственный переворот и захват власти, а уже потом, с этого момент наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположны», — заявил глава государства.
Путин добавил, что «только после этого Крым вернулся в состав Российской Федерации, а не наоборот».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес.