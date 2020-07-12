Путин прокомментировал критику в свой адрес

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Путин высказал отношение к критике в свой адрес 

Lenta.ru 33 минуты назад
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной. Критика ради критики ему неинтересна.
Ранее Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами.
«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают, ею размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — заявил он, отвечая на вопрос о том, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами на фоне «иногда откровенного хамства».
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Политика , Видео , Владимир Путин , РИА Новости
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