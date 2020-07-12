Путин прокомментировал критику в свой адрес

Все новости на карте

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.

Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной. Критика ради критики ему неинтересна.

Ранее Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами.