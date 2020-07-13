Болтливый журналист или чешский шпион?

Aktuálně.cz (Чехия) , увидевший в этом внутригосударственном деле попытку надавить на Чехию. Он приводит различные версии происходящего. В последнее время отношения между Чехией Россией портит один скандал за другим. Одним из последних стал арест Ивана Сафронова из агентства «Роскосмос» , пишет автор, увидевший в этом внутригосударственном деле попытку надавить на Чехию. Он приводит различные версии происходящего.

В последнее время отношения между Чехией и Россией портит один скандал за другим. Одним из последних стал арест Ивана Сафронова из агентства «Роскосмос». Россияне обвиняют его в том, что он передавал чешским спецслужбам секретную информацию. По мнению чешских экспертов в области безопасности то, что творится в отношениях двух стран, далеко от трагикомичного.

Российская контрразведка ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса Сафронова в сотрудничестве с чешской внешней разведкой — Управлением по внешним связям и информации. Россияне утверждают, что он передавал чехам информацию о российских поставках оружия на Ближний Восток и в Африку.

Если говорить конкретнее, то он якобы собирал и передавал чешской разведке данные о военно-техническом сотрудничестве России с африканскими странами, а также о действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Все это он якобы делал еще в 2017 году, когда занимался журналистикой. Сафронов, как считают в ФСБ, предал родину за деньги, и его обвиняют в государственной измене, а значит, ему грозят 20 лет заключения.

Неужели, обвиняя Сафронова в шпионаже в пользу Чехии, Кремль тем самым усиливает давление на Прагу из-за недавней высылки двух российских дипломатов? Как сообщило чешское правительство, они сводили счеты друг с другом и при этом разыграли враждебную для Чехии шпионскую партию.

По мнению Карела Рандака, бывшего главы упомянутого Управления по внешним связям и информации, арест Сафронова может быть ответным шагом Москвы в отношении Чехии.

«Мы обвиняем русских в том, что они ведут в Чехии недопустимые разведывательные операции, а они теперь могут выбрать кого-нибудь, кто, возможно, виновен, а возможно, и нет. Или это просто болтливый человек, который еще в бытность журналистом сказал на публике или кому-то что-нибудь, а этот кто-то по стечению обстоятельств оказался сотрудником чешской разведывательной службы, работающим под дипломатическим прикрытием. И теперь, по прошествии трех лет, русские арестовали Сафронова, поскольку сейчас с точки зрения огласки самый подходящий момент. Просто им там выгодно», — объясняет Рандак.

По его словам, Иван Сафронов мог вообще не знать, с кем разговаривает и почему его собеседник интересуется мнением российского журналиста об экспорте оружия из его страны в страны Африки и Ближнего Востока.

«Но это только мои предположения. Российские спецслужбы делают свою работу так же, как и наши, и более того, в последние годы Россия недружественно к нам относится», — напоминает Рандак.

Лукаш Дычка из эстонского Балтийского колледжа обороны полагает, что Сафронов, будучи журналистом, мог отличаться «особой разговорчивостью», и теперь это сыграло русским на руку: они воспользовались этим как предлогом для обвинения в шпионаже в античешском духе.

Пересечение интересов Чехии и России

Но, как считают чешские эксперты в области безопасности, версий, объясняющих, почему сегодня бывший журналист Иван Сафронов оказался за решеткой, можно найти много.

«Он также мог побеседовать с чешским военным атташе в России или культурным атташе и безотчетно упомянуть о чувствительных для россиян военных контрактах. Быть может, это действительно своего рода «эхо» из прошлого, которое сейчас выгодно российской разведке ФСБ», — предполагает Дычка.

Например, в октябре 2019 года в Сочи прошел российско-африканский форум, на котором Россия подписала с несколькими африканскими странами крупные контракты в области вооружений, а также на строительство нескольких АЭС.

«У Африки большой потенциал, и поэтому она очень важна для русских. Если Сафронов говорил об этих контрактах на каком-нибудь приеме с чешскими дипломатами, то, с точки зрения ФСБ, это может быть серьезным проступком», — размышляет Дычка.

Однако неуклонный интерес к экспорту вооружений в некоторые африканские страны проявляет и Чехия. В прошлом в Нигерию, Мали, Алжир и Тунис отправлялись большие партии старых танков, артиллерии и реактивных самолетов.

«Определенная связь между тем, что в Африке интересует Чехию и какое оружие туда экспортирует Россия, конечно, есть. Чехи действительно могут интересоваться деятельностью российских конкурентов», — добавляет Лукаш Дычка.

Но Карел Рандак предлагает еще одну версию последнего российско-чешского шпионского скандала.

«Я допускаю, что это мистификация и что Сафронов вообще никогда никому ничего не говорил. Просто ФСБ выбрала его как неугодного и теперь хочет ему что-нибудь «пришить». Правда, он также мог быть и подкупленным источником», — говорит Рандак.

«Вероломные чехи»

Глава кафедры исследований в области безопасности института CEVRO Йиржи Шедивы считает, что Кремль может использовать нынешний скандал вокруг Ивана Сафронова, чтобы еще больше усугубить взаимные обвинения в шпионаже между Чехией и Россией.

«В итоге, возможно, будет установлено, насколько «эти чехи» вероломны и что это они виноваты в ухудшении взаимоотношений», — подытоживает бывший начальник генерального штаба, которому подчинялась также Военная разведка.

Поэтому эксперты упоминают одно из уже забытых, но тем более характерных доказательств того, как российские шпионы ведут себя в Чехии. В 2006 году в годовом отчете контрразведывательной Службы безопасности и информации описывался шпионский скандал. Бывший атташе российского посольства в Чехии Александр Скетин в состоянии алкогольного опьянения подрался с полицией и оскорбил директора Государственного института ядерной, химической и биологической защиты Станслава Брадку.

Дипломат Скетин познакомился с Брадкой незадолго до этого на рабочем совещании в российском посольстве и пригласил его на ужин, во время которого выспрашивал о его трудовой биографии и опыте.

«Меня это удивило, — заявил вскоре после скандала Станислав Брадка. — Русские точно знали, что много лет назад я работал в украинском Чернобыле, когда там взорвался ядерный реактор», — вспоминает ту встречу с дипломатом чешский ученый, который раньше занимался медицинскими проблемами работников урановой промышленности.

Но вскоре Скетин понял, что ничего интересного из Брадки не выудит и что привлечь ученого к сотрудничеству ему тоже не удастся. Тогда он начал пить. Встреча увенчалась воплем о том, что, вступив в НАТО , чехи предали Россию. Дипломат становился все агрессивнее, и Брадка на всякий случай вызвал полицию. Но Скетин отказался предъявить ей документы, заявив, что является заместителем министра обороны РФ. Когда это не сработало, он напал на полицейских и угрожал им убить всю их семью.

Впоследствии Станислав Брадка с улыбкой вспоминал о неудачной «вербовке» российским шпионом.

«Мне все кажется, как будто эта драка с полицейскими случилась вчера. Настолько она меня шокировала. Особенно яростные крики Скетина о том, что мы предали Россию. Я уже не говорю о нападении и нанесении увечий полицейским. Скетин, разъяренный тем, что ничего не узнает от меня и не завербует, потерял профессиональный лоск. Сейчас я бы уже отказался от такого приглашения на ужин. Мне бы пришло в голову, что за этим может стоять нечто большее, что он хочет что-то узнать о наших исследованиях», — признался Брадка.

Вскоре после скандала Александр Скетин покинул Чехию.

Многие российские разведчики работают в Чехии, по сообщениям Службы безопасности и информации, как дипломатический или технический персонал посольства. Офицеры разведчики найдутся и в среде русскоязычных журналистов, аккредитованных в Чехии, а также работают, по всей видимости, в разных фирмах. По данным Службы безопасности и информации, в Чехии работают до нескольких десятков российских дипломатов, связанных с ФСБ или другими разведывательными службами.

Поэтому бывший глава внешней разведки Карел Рандак напоминает, что в 90-х годах прошлого века в Чехии под дипломатическим прикрытием работал известный и очень талантливый шпион Зимаков, который впоследствии сделал великолепную карьеру в российской разведке.

«Он был харизматичным, очень образованным и поэтому умел входить в доверие к людям. Даже члены чешского правительства делились с ним самой разной информацией, и ему удалось у них кое-что выведать. Это было на грани уголовного преступления», — вспоминает Рандак.

С тех пор, как утверждают источники «Актуалне», поведение чешских чиновников не изменилось, и они продолжают игнорировать ежегодные отчеты Службы безопасности и информации.

Наивность или глупость чешских промышленников и государственных чиновников, как говорят разведчики, совершенно необъяснимы. После нескольких рюмок они думают, что в компании дипломатов просто рассказывают пикантные забавные истории. Но они не осознают, что доносят до чужих ушей информацию о том, что и как функционирует у них в офисе.

«Я уже не говорю о данных, которые можно использовать для шантажа влиятельных людей, занимающих важные посты в руководстве страны», — говорит источник в разведке.

В качестве примера он приводит разговор о пикантных интимных подробностях, который состоялся на одном из приемов для иностранных дипломатов. После нескольких рюмок все весело смеялись над тем, что женатый заместитель во влиятельном ведомстве спит со своей секретаршей. Но и такую информацию иностранные шпионы могут использовать для вербовки высокопоставленного чиновника в государственном аппарате.