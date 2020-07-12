Путин поздравил россиян с Днем рыбака 

Президент Владимир Путин направил поздравление работникам и ветеранам рыбохозяйственной отрасли России и всем любителям рыбной ловли.

«Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, решении насущных социальных проблем. Здесь всегда трудились и сегодня работают настоящие профессионалы, которые искренне любят свое дело, бережно, по-хозяйски рачительно относятся к нашим бесценным природным богатствам», — подчеркнул российский лидер в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Он также добавил, что в последние годы «комплекс уверенно развивается», а также строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот и создаются современные рабочие места.

«Убежден, что успешное решение столь больших, востребованных временем задач будет содействовать укреплению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли, наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией. И конечно, практически во всех регионах есть условия для развития туризма, создания гостеприимных условий для многочисленных любителей рыбной ловли. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю удачи и всего наилучшего», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников», получивший на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», вышел в пятницу на ходовые испытания в Японское море.