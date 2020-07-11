«Мы не должны выглядеть придурками»

Россия не должна выглядеть безумно, отстаивая свои интересы на международной арене, — подчеркнул глава государства Владимир Путин . При этом он признал, что противостояние между странами в отстаивании своих экономических интересов будет продолжаться, и России приходится участвовать в нем.

Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва — рассказал глава государства Владимир Путин.

В ходе интервью программе « Москва . Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» президент РФ пояснил, что иное поведение выглядело бы крайне негативно.

«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают и ей размахивают. Да еще и всех поносят разными неудобоваримыми выражениями», — сказал Путин.

При этом он признал, что противостояние между странами в отстаивании своих экономических интересов будет продолжаться, и России приходится участвовать в нем.

Тактичность российской власти в беседах с международными партнерами Путин подчеркнул и в недавней истории с вывешиванием флагов ЛГБТ на посольствах США Великобритании в Москве.

«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная — в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств», — пояснил глава российского государства.

Касательно же международной практики уважительного диалога, стоит напомнить, что в конце прошлого месяца стало известно: президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно «третировал и унижал» лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.

Как утверждают источники телеканала CNN среди бывших и действующих американских официальных лиц и других стран, глава Белого дома особенно жестко нападал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель и бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй

В ходе засекреченных переговоров с главой немецкого кабмина, по словам источников, Трамп называл Меркель «глупой» и говорил, что она якобы находится под влиянием России. Речи президента США были «почти садистскими», отмечает телеканал.

«Наибольшую жесткость он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — добавил один из источников.

Эту модель поведения Трамп якобы использовал в разговорах с Мэй, пока она возглавляла британское правительство. В частности, президент США называл ее «бесхребетной дурой» из-за ее подхода к реализации Brexit и решению иммиграционных проблем.

Если Меркель при этом стойко переносила нападки Трампа, то Мэй становилась «взволнованной и нервной» во время бесед с американским лидером. Источники CNN указывают, что президент США явно пытался запугать британского премьера, однако с какой целью — точно сказать нельзя.

Из этой тройки больше всего внимания источники телеканала уделяют беседам президента США со своим французским коллегой, который сам инициировал большую часть разговоров.

В то же время жесткость президента США с ключевыми союзниками никак не отражалась на переговорах с лидерами других стран. В особенности CNN делает акцент на разговорах Трампа с Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отмечают источники телеканала, они часто «переигрывали» своего коллегу, что заставило ряд американских чиновников посчитать президента США угрозой для национальной безопасности страны.

В частности, Трамп якобы не готовился к телефонным переговорам с Путиным и обычно пытался произвести на своего коллегу хорошее впечатление, правда, за счет критики бывших президентов США.

«В своих разговорах с Путиным президент говорил, в основном, о себе, часто в чрезмерных, самоуничижительных выражениях: рекламируя свой «беспрецедентный» успех в построении экономики США; утверждая насмешливым языком, насколько он умнее и «сильнее», чем «слабоумные» и «слабаки», которые были до него», — говорит один из источников.