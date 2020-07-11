Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Законы, вступающие в силу с 11 июля 

Парламентская газета 39 минут назад
Новые законы вступают в силу с 11 июля
Фото: ТАСС
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 962 «О внесении изменения в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включены средства замещения синовиальной жидкости
Приказ Министерства внутренних дел РФ от 9 июня 2020 года № 410 «Об определении порядков и сроков замены документов, названных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275, и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, названным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275»
Выдача и замена паспортов гражданам РФ, а также замена российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется по 31 декабря 2020 года включительно.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Парламентская газета: последние новости
Путин оценил ситуацию на международной экономической арене Путин оценил ситуацию на международной экономической арене Вопрос вхождения Донбасса в состав России не обсуждался, заявил Козак Вопрос вхождения Донбасса в состав России не обсуждался, заявил Козак Захарова прокомментировала запрет RT в странах Прибалтики Захарова прокомментировала запрет RT в странах Прибалтики
Комментарии
Политика , Правительство РФ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Раскрыты доходы Фургала
Раскрыты доходы Фургала
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение