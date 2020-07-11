Новые законы вступают в силу с 11 июля

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 962 «О внесении изменения в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включены средства замещения синовиальной жидкости

Приказ Министерства внутренних дел РФ от 9 июня 2020 года № 410 «Об определении порядков и сроков замены документов, названных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275, и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, названным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275»

Выдача и замена паспортов гражданам РФ, а также замена российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется по 31 декабря 2020 года включительно.