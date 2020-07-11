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Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Совфеде предупредили о риске конфликта НАТО и РФ
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Яна Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО.
Накануне сын знаменитого политолога и идеолога холодной войны Збигнева Бжезинского в своем выступлении в палате представителей призвал Вашингтон активнее способствовать вступлению Киева и Тбилиси в Североатлантический альянс. Это решение, по его мнению, может способствовать "противодействию" России.
"Яблоко от яблони", — написал Пушков в Twitter.
Парламентарий отметил, что предлагаемое Бжезинским решение значительно увеличило бы риск конфликта между Россией и НАТО. При этом, по словам Пушкова, в Берлине и Париже стремятся избежать подобного сценария и не хотят включать Украину в альянс.
В 2016 году на Украине на законодательном уровне определили вступление в НАТО целью внешней политики. В феврале прошлого года курс на сближение с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом зафиксировали в Конституции.
В июне Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Предполагается, что члены организации будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.
Как отметил замглавы МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов. В Кремле, комментируя это решение, подчеркнули, что внимательно относятся к приближению военной инфраструктуры альянса к российским границам и вынуждены принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что НАТО изначально создали в качестве механизма конфронтации.
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Комментарии
Политика , НАТО и Украина , Гражданская война , Украина в НАТО , Збигнев Бжезинский , Дмитрий Песков , Алексей Пушков , Александр Грушко , МИД , ЕС , Госдума , НАТО , Грузия , Киев , Тбилиси
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