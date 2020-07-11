В Совфеде предупредили о риске конфликта НАТО и РФ

Накануне сын знаменитого политолога и идеолога холодной войны Збигнева Бжезинского в своем выступлении в палате представителей призвал Вашингтон активнее способствовать вступлению Киева Тбилиси в Североатлантический альянс. Это решение, по его мнению, может способствовать "противодействию" России

"Яблоко от яблони", — написал Пушков в Twitter.

Парламентарий отметил, что предлагаемое Бжезинским решение значительно увеличило бы риск конфликта между Россией и НАТО. При этом, по словам Пушкова, в Берлине и Париже стремятся избежать подобного сценария и не хотят включать Украину в альянс.

В 2016 году на Украине на законодательном уровне определили вступление в НАТО целью внешней политики. В феврале прошлого года курс на сближение с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом зафиксировали в Конституции.

В июне Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Предполагается, что члены организации будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.