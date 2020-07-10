Россия отреагировала на обращение в ЕСПЧ по MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Украиной . Об этом заявили в Минюсте , передает «Интерфакс».

Ранее 10 июля правительство Нидерландов заявило, что подаст против России иск в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» MH17. В письме, адресованном парламенту, сказано, что Нидерланды «хотят добиться правды, справедливости и ответственности» по делу о гибели 298 человек. В заявлении также сказано, что более двух третей погибших — жители этой страны.