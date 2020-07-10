Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия отвергла обвинения в причастности к крушению «Боинга» над Украиной 

Lenta.ru 23 минуты назад
Россия отреагировала на обращение в ЕСПЧ по MH17
Фото: Reuters
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Украиной. Об этом заявили в Минюсте, передает «Интерфакс».
В ведомстве заявили, что Минюст готов отстаивать позицию России в случае, если Нидерланды подадут жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В Минюсте также добавили, что пока не получали уведомления о подаче соответствующего документа.
На Россию подадут в суд из-за сбитого над Донбассом MH17
Ранее 10 июля правительство Нидерландов заявило, что подаст против России иск в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» MH17. В письме, адресованном парламенту, сказано, что Нидерланды «хотят добиться правды, справедливости и ответственности» по делу о гибели 298 человек. В заявлении также сказано, что более двух третей погибших — жители этой страны.
3 июля окружной суд Гааги по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта. В 2016 году представители компании и Минобороны утверждали, что российский локатор не фиксировал в районе падения MH17 сторонних объектов, которые могли стать причиной разрушения лайнера. Утверждалось, что эксперты «Алмаз-Антея» смогут помочь оценить правдоподобность сценария крушения авиалайнера от ракеты ЗРК «Бук».
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
Последние новости
В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу Доллару предсказали падение к 2021 году Доллару предсказали падение к 2021 году Названо число умерших в мае россиян с коронавирусом Названо число умерших в мае россиян с коронавирусом
Комментарии 39
Политика , В мире , Катастрофы , Украина , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , ЕСПЧ , Министерство обороны , Boeing , Алмаз-Антей , Минюст РФ , Интерфакс , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Раскрыты доходы Фургала
Раскрыты доходы Фургала
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение