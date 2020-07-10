Россия отреагировала на обращение в ЕСПЧ по MH17 

Россия не признает вину в причастности к крушению малайзийского «Боинга», сбитого в 2014 году в небе над Украиной, заявили в отечественном Минюсте. Так представители ведомства отреагировали на новость о том, что Нидерланды планируют засудить РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает "Интерфакс".
Ранее, как сообщал «Рамблер», Нидерланды заявили о намерении обратиться в ЕСПЧ с требованием привлечь Россию к ответственности по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, который были сбит в 2014 году над Украиной. Также отмечалось, что вместе с жалобой от государства в суд будут переданы индивидуальные жалобы от родственников погибших на борту пассажиров.
В Минюсте заявили, что Россия отвергает все обвинения в том, что имеет какое-либо отношение к катастрофе. Представители ведомства подчеркнули, что инцидент произошел в небе над территорией, к которой не применяется юрисдикция РФ. Эксперты также отметили, что рассмотрение жалобы займет несколько лет.
В Министерстве иностранных дел РФ, комментируя новость о жалобе Нидерландов в ЕСПЧ, заявили, что инициатива Гааги — очередной удар по российско-нидерландским отношениям, сообщает РИА Новости. Представители подчеркнули, что в рассмотрении дела Нидерланды изначально заняли позицию в рамках «антироссийской логики». По их словам, обращение в ЕСПЧ затруднит «поиск истины» и приведет к излишней политизации ситуации.