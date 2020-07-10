Россия отреагировала на обращение в ЕСПЧ по MH17 

Ранее, как сообщал «Рамблер», Нидерланды заявили о намерении обратиться в ЕСПЧ с требованием привлечь Россию к ответственности по делу о крушении малайзийского Boeing , выполнявшего рейс MH17, который были сбит в 2014 году над Украиной. Также отмечалось, что вместе с жалобой от государства в суд будут переданы индивидуальные жалобы от родственников погибших на борту пассажиров.

В Минюсте заявили, что Россия отвергает все обвинения в том, что имеет какое-либо отношение к катастрофе. Представители ведомства подчеркнули, что инцидент произошел в небе над территорией, к которой не применяется юрисдикция РФ. Эксперты также отметили, что рассмотрение жалобы займет несколько лет.