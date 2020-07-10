Крым отказался от воды с Украины 

«Киевским властям пора перестать заниматься баламутством, делая вздорные сообщения. Они сами баламутят вопрос поставок воды и ждут нашей реакции», — заявил РИА «Новости» Фикс.

Он отметил, что вопрос о поставках воды на полуостров с Украины не стоит и не обсуждается.

«Не нужна нам вода от Украины. Не нужна», — заключил парламентарий.