Крым отказался от воды с Украины 

Крыму не нужна вода с Украины, Киеву необходимо перестать заниматься «баламутством» по этой теме, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Киевским властям пора перестать заниматься баламутством, делая вздорные сообщения. Они сами баламутят вопрос поставок воды и ждут нашей реакции», — заявил РИА «Новости» Фикс.
Он отметил, что вопрос о поставках воды на полуостров с Украины не стоит и не обсуждается.
«Не нужна нам вода от Украины. Не нужна», — заключил парламентарий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепровской воды с Украины. По его словам, в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.