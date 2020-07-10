По словам Пескова, в ходе совещания его участники обсудили некоторые международные вопросы, в том числе ситуацию в Донбассе, в том числе высказали разочарование отсутствием динамики в ее урегулировании.

«Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — объяснил он.