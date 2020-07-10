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Путин разочарован Украиной из-за позиции по Донбассу 

Артём Кульша и ещё 2 12 минут назад
Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России разочарованы тем, что власти Украины не выполняют минские и парижские соглашения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В нем поучаствовали председатели Совета Федерации Валентина Матвиенко и Государственной думы Вячеслав Володин, министры иностранных дел Сергей Лавров и внутренних дел Владимир Колокольцев, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, главы Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, глава администрации президента Антон Вайно и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
По словам Пескова, в ходе совещания его участники обсудили некоторые международные вопросы, в том числе ситуацию в Донбассе, в том числе высказали разочарование отсутствием динамики в ее урегулировании.
«Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — объяснил он.
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Политика , Видео , Украина , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Антон Вайно , Сергей Иванов , Сергей Нарышкин , Владимир Колокольцев , Сергей Лавров , Александр Бортников , Николай Патрушев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ФСБ , Администрация Президента РФ , Госдума , Совет Федерации , Совет безопасности РФ
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