Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России разочарованы тем, что власти Украины не выполняют минские и парижские соглашения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В нем поучаствовали председатели Совета Федерации Валентина Матвиенко и Государственной думы Вячеслав Володин, министры иностранных дел Сергей Лавров и внутренних дел Владимир Колокольцев, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, главы Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, глава администрации президента Антон Вайно и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
По словам Пескова, в ходе совещания его участники обсудили некоторые международные вопросы, в том числе ситуацию в Донбассе, в том числе высказали разочарование отсутствием динамики в ее урегулировании.
«Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — объяснил он.