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Медведев заявил, что Россия не видит альтернативы ВОЗ 

Газета.Ru 1 час назад
Медведев: Россия не видит альтернативы ВОЗ
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Россия не видит альтернативы Всемирной организации здравоохранения и выступает за ее укрепление, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом пишет "Интерфакс".
"Мы продолжаем выступать за укрепление авторитета Всемирной организации здравоохранения, несмотря на значительное количество критических стрел, которые были выпущены в адрес ВОЗ", — рассказал Медведев.
Медведев подчеркнул, что не существует другой организации, занимающейся координацией борьбы с пандемией.
Ранее США и некоторые западные страны обвинили ВОЗ в том, что организация не уведомила вовремя мировое сообщество о вспышке коронавируса и не предприняла достаточное количество усилий по борьбе с эпидемией.
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Политика , Дмитрий Медведев , ВОЗ , Интерфакс
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