Медведев: Россия не видит альтернативы ВОЗ

"Мы продолжаем выступать за укрепление авторитета Всемирной организации здравоохранения, несмотря на значительное количество критических стрел, которые были выпущены в адрес ВОЗ", — рассказал Медведев.

Медведев подчеркнул, что не существует другой организации, занимающейся координацией борьбы с пандемией.

Ранее США и некоторые западные страны обвинили ВОЗ в том, что организация не уведомила вовремя мировое сообщество о вспышке коронавируса и не предприняла достаточное количество усилий по борьбе с эпидемией.