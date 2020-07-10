Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле опровергли финансирование украинского политика Медведчука 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
В Кремле опровергли слова Зеленского
Фото: ТАСС
Россия не финансирует главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия не финансирует Медведчука, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля также заявил, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить или опровергнуть информацию, что в 2014 году экс-президент Украины Петр Порошенко поздравлял российского лидера Владимира Путина с Днем России, что «никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось».
«Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению», — добавил Песков.
Он отметил, что ему не известно «о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук якобы «финансируется» из России. По его словам, «есть большие вопросы», касающиеся финансирования «Оппозиционной платформы — За жизнь», и нужно выяснить, «кто они такие».
Политсила, в свою очередь, выражала мнение, что Зеленский с помощью Службы безопасности устраняет оппозицию в стране.
Отметим, что Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Его визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков.
Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в Россию по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Также ранее на Украине разгорелся скандал из-за поздравлений Порошенко в адрес России.
Кроме того, украинский депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным от 30 апреля 2015 года, на которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу. В Кремле заявили, что не знают об этих записях.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия предложила Японии концептуальные основы мирного договора Россия предложила Японии концептуальные основы мирного договора На Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в Крым На Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в Крым Песков заявил о нетерпимости Путина к любым перегибам Песков заявил о нетерпимости Путина к любым перегибам
Комментарии 62
Политика , Украина , Андрей Деркач , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , СБУ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Видео
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение