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Лавров заговорил о риске ядерной войны 

Артём Кульша 44 минуты назад
Лавров заговорил о риске ядерной войны
Фото: ТАСС
Ядерные риски существенно возросли в последнее время. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялась специальная сессия форума «Примаковские чтения». Лавров стал ее гостем. В ходе своего выступления он заявил, что в последнее время ситуация в сфере безопасности и международной стратегической стабильности откровенно деградирует, а ядерные риски существенно возросли.
«Причины всем очевидны», — убежден министр.
Он назвал ими то, что США называют стратегическую стабильность стратегическим соперничеством великих держав, хотят в нем победить и вернуть себе глобальное доминирование и с этой целью ведут демонтаж архитектуры контроля вооружений.
Также глава Министерства иностранных дел (МИД) России заявил, что в течение двух лет США отказываются переподтвердить принцип о том, что ядерная война не должна быть развязана, потому что в ней не может быть победителей.
«Американцы хотели бы размыть безапелляционность и безальтернативность этого принципа», — считает он.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Лавров , МИД
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