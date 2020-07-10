Лавров заговорил о риске ядерной войны 

Сергей Лавров. Ядерные риски существенно возросли в последнее время. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел России

Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялась специальная сессия форума «Примаковские чтения». Лавров стал ее гостем. В ходе своего выступления он заявил, что в последнее время ситуация в сфере безопасности и международной стратегической стабильности откровенно деградирует, а ядерные риски существенно возросли.

«Причины всем очевидны», — убежден министр.

Он назвал ими то, что США называют стратегическую стабильность стратегическим соперничеством великих держав, хотят в нем победить и вернуть себе глобальное доминирование и с этой целью ведут демонтаж архитектуры контроля вооружений.

Также глава Министерства иностранных дел (МИД) России заявил, что в течение двух лет США отказываются переподтвердить принцип о том, что ядерная война не должна быть развязана, потому что в ней не может быть победителей.