Обвиняемый в организации убийств ряда предпринимателей губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде, что устал из-за перелета и разницы во времени. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости.
Как писал «Рамблер», о задержании главы Хабаровского края стало известно 9 июля. Следствие подозревает Сергея Фургала в причастности к деятельности организованной преступной группы, на счету которой убийства бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края в 2004–2005 годах. Глава региона был доставлен в Москву, ему предъявлено обвинение.
Сегодня губернатора Хабаровского края доставили в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство об аресте чиновника.
В ходе заседания Фургал заявил, что устал.
«Я летел, устал, плюс разница во времени», — отметил он.
Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео приезда чиновника в суд. На записи видно, что губернатора региона доставили на служебном автомобиле. Фургал вышел в сопровождении правоохранителей, держа в руках сумку.