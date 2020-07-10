Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Летел, устал»: Фургал сделал заявление в суде 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Обвиняемый в организации убийств ряда предпринимателей губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде, что устал из-за перелета и разницы во времени. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости.
Как писал «Рамблер», о задержании главы Хабаровского края стало известно 9 июля. Следствие подозревает Сергея Фургала в причастности к деятельности организованной преступной группы, на счету которой убийства бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края в 2004–2005 годах. Глава региона был доставлен в Москву, ему предъявлено обвинение.
Сегодня губернатора Хабаровского края доставили в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство об аресте чиновника.
В ходе заседания Фургал заявил, что устал.
«Я летел, устал, плюс разница во времени», — отметил он.
Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео приезда чиновника в суд. На записи видно, что губернатора региона доставили на служебном автомобиле. Фургал вышел в сопровождении правоохранителей, держа в руках сумку.
Комментарии 58
Политика , Видео , Сергей Фургал , ТК "Звезда" , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Отдыхавший в Турции россиянин проиграл спор и умер
Отдыхавший в Турции россиянин проиграл спор и умер
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Видео
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение