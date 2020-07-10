Как писал «Рамблер», о задержании главы Хабаровского края стало известно 9 июля. Следствие подозревает Сергея Фургала в причастности к деятельности организованной преступной группы, на счету которой убийства бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края в 2004–2005 годах. Глава региона был доставлен в Москву, ему предъявлено обвинение.

Сегодня губернатора Хабаровского края доставили в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство об аресте чиновника.

В ходе заседания Фургал заявил, что устал.

«Я летел, устал, плюс разница во времени», — отметил он.