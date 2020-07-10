Россия передала Гвинейской Республике аппараты ИВЛ и тест-системы в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил МИД РФ.
"Десятого июля специальным рейсом Минобороны России в Гвинейскую Республику был доставлен гуманитарный груз в целях содействия укреплению национального потенциала этой западноафриканской страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, расходные материалы для диагностики и лечения заболевания, отечественные тест-системы и реагенты для проведения исследований на COVID-19", — говорится в сообщении министерства.
Гуманитарная помощь оказана на безвозмездной основе по линии ОК РУСАЛ и Роспотребнадзора, часть оборудования будет использована для дооснащения Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии в городе Киндия и инфекционного отделения госпиталя в городе Фрия, открытых при участии ОК РУСАЛ.
"Обратным рейсом будет обеспечена транспортировка из Гвинеи и Сьерра-Леоне российских граждан, желающих возвратиться на Родину", — отмечается в сообщении МИД.