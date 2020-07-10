Пушков призвал к санкциям против ругающих РФ артистов

Сенатор Алексей Пушков заявил, что зарубежным артистам, которые негативно высказываются о России , нужно запретить въезд в страну. Об этом он написал в своем Twitter.

Он указал, что в отношении иностранных политиков с враждебной позицией такие меры уже введены.

«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков.

Вместе с тем сенатор подчеркнул, что он ратует за введение ограничений именно против иностранных артистов, а не российских.