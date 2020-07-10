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Пушков призвал вводить санкции против ругающих Россию артистов 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Пушков призвал к санкциям против ругающих РФ артистов
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков заявил, что зарубежным артистам, которые негативно высказываются о России, нужно запретить въезд в страну. Об этом он написал в своем Twitter.
Он указал, что в отношении иностранных политиков с враждебной позицией такие меры уже введены.
«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков.
Вместе с тем сенатор подчеркнул, что он ратует за введение ограничений именно против иностранных артистов, а не российских.
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Политика , Алексей Пушков
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