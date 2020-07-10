Титов попросил Попову ускорить открытие детских лагерей 

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой перенести возобновление работы летних детских оздоровительных учреждений с третьего на второй этап возобновления деятельности предприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, возобновление деятельности оздоровительных организаций отнесено к третьему этапу снятия ограничительных мер, в каждом регионе администрации самостоятельно определяют временные рамки этапов.

Титов, ссылаясь на многочисленные обращения представителей отрасли, указывает, что неопределенность даты открытия влечет за собой неоправданные затраты предприятий в этой сфере. Детским лагерям в ожидании открытия приходится постоянно поддерживать нужное профилактическое состояние помещений, закупать продукты питания, которые не подлежат длительному хранению, платить зарплату временному персоналу, объясняет омбудсмен.

"Учитывая, что сезон отдыха и оздоровления составляет три месяца, один из которых уже не реализован, рентабельность отрасли приравнивается к нулю. Продление ограничений приведет к крупным затратам, что потребует принятия дополнительного пакета мер поддержки", — предупреждает он в письме.

Титов попросил Попову "рассмотреть возможность переноса открытия детских лагерей с третьего на второй этап возобновления деятельности предприятий, сохранив жесткие требования по санитарному состоянию лагерей", приводит его слова пресс-служба.

Роспотребнадзор 30 июня выпустил постановление, в рамках которого отдых детей и их оздоровление "должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктической зоне России".