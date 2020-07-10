Путин: форум «Таврида» стал творческой мастерской для одаренной молодежи 

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам форума "Таврида". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"За прошедшее время ваш форум обрел и укрепил свои традиции, стал яркой приметой крымского лета и настоящей творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи, способной воплощать смелые, содержательные идеи в реальные дела и начинания", — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции не все желающие смогли приехать на форум, однако выразил уверенность, что даже в дистанционном формате его участники смогут принять самое активное участие в различных мероприятиях, круглых столах и мастер-классах, обсудить с известными деятелями отечественной культуры и искусства волнующие проблемы.

"Убежден, что форум пройдет успешно, будет содействовать вашему профессиональному становлению, поможет обрести новых соратников и единомышленников. И, конечно, хочу особо отметить вашу волонтерскую деятельность в последние месяцы и дни, когда ваши усилия были, без всякого преувеличения, неоценимы", — добавил он.

Открытие первой очной смены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" состоится в Крыму 10 июля. Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году и за прошедшие годы стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи в стране. С прошлого года он проводится около Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим — смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планам помешала ситуация с коронавирусом.