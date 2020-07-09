Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ ответил на заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Сербии 

Российская Газета и ещё 14 1 час назад
Россия ответила на обвинения в беспорядках в Сербии
Фото: Российская Газета
Заявления о том, что Россия якобы причастна к беспорядкам в Белграде, являются "заказухой" и нацелены на то, чтобы бросить тень на российско-сербское сотрудничество. Об этом заявили в МИД РФ.
"Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных "конспирологических" стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы". Речь на самом деле идет о низкопробной "заказухе", преследующей одну цель — бросить тень на российско-сербское партнерство", — говорится в официальном комментарии ведомства.
На Смоленской площади также выразили надежду, что в скором времени в Сербии прекратится насилие, восстановится общественный порядок, а общественно-политические дискуссии по всем вопросам вернутся в конституционное русло.
Напомним, что 7-8 июля в Белграде прошли ночные протесты против введения комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом. Протесты привели к массовым беспорядкам, в которых пострадали несколько десятков стражей порядка и демонстрантов.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Российская Газета: последние новости
Глава Крыма рассказал о помощи Минобороны в водоснабжении Симферополя Глава Крыма рассказал о помощи Минобороны в водоснабжении Симферополя Матвиенко прокомментировала разговоры о вхождении ДНР и ЛНР в состав России Матвиенко прокомментировала разговоры о вхождении ДНР и ЛНР в состав России Медведев рассказал о главных качествах для поста президента Медведев рассказал о главных качествах для поста президента
Комментарии 12
Политика , В мире , МИД , Москва , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поругался из-за поздравления Путину
Порошенко поругался из-за поздравления Путину
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
Харламов пошутил про развод с Асмус
Харламов пошутил про развод с Асмус
Подробности конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Подробности конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Женщина нашла загадочное существо
00:33
Женщина нашла загадочное существо
В мире
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
00:24
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Шоу-бизнес Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение