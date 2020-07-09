Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия запланировала стать лидером цифровизации 

Lenta.ru 45 минут назад
Россия запланировала стать лидером цифровизации
Фото: РИА Новости
Россия не может позволить себе занять место среди ведомых стран в сфере цифровизации, потому страна должна стать лидером в этом направлении. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Он отметил, что сегодня в рамках цифровой трансформации запланировано выйти на «более высокий уровень развития, обеспечить гражданам новое качество жизни и больший объем возможностей».
Премьер-министр также заметил, что для этих целей нужно не бояться экспериментировать, и защищать при этом права интеллектуальной собственности.
«Наша задача, чтобы успешные цифровые стартапы как можно больше появлялись в России, чтобы такие компании были российскими по своей сути и своему происхождению», — сказал он, добавив что IT-отрасль уже сейчас становится все более «зрелой и самостоятельной», и там уже трудятся более полумиллиона специалистов.
Мишустин назвал меры, которые поспособствуют, по мнению правительства, развитию в сфере цифровизации. Среди них: увеличение приема в вузы на IT-специальности, создание отраслевых институтов, финансовая поддержка профильных компаний, в том числе новый налоговый режим, и другие.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Последние новости
Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета России Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета России На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко В затопленной подмосковной Рузе появились мародеры В затопленной подмосковной Рузе появились мародеры
Комментарии 1
Политика , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт вариант быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине
Раскрыт вариант быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине
Месть за Фургала: Жириновский пригрозил Госдуме
Месть за Фургала: Жириновский пригрозил Госдуме
ЛДПР сложит полномочия в Госдуме из-за ареста Фургала
ЛДПР сложит полномочия в Госдуме из-за ареста Фургала
Харламов 10 часов в компании актрис отмечал развод с Асмус
Харламов 10 часов в компании актрис отмечал развод с Асмус
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Гибель детей: Фургалу грозит еще одно дело
00:53
Гибель детей: Фургалу грозит еще одно дело
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
00:24
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Шоу-бизнес Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение