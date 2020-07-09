Россия запланировала стать лидером цифровизации 

Россия не может позволить себе занять место среди ведомых стран в сфере цифровизации, потому страна должна стать лидером в этом направлении. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин , передает ТАСС.

Он отметил, что сегодня в рамках цифровой трансформации запланировано выйти на «более высокий уровень развития, обеспечить гражданам новое качество жизни и больший объем возможностей».

Премьер-министр также заметил, что для этих целей нужно не бояться экспериментировать, и защищать при этом права интеллектуальной собственности.

«Наша задача, чтобы успешные цифровые стартапы как можно больше появлялись в России, чтобы такие компании были российскими по своей сути и своему происхождению», — сказал он, добавив что IT-отрасль уже сейчас становится все более «зрелой и самостоятельной», и там уже трудятся более полумиллиона специалистов.

Мишустин назвал меры, которые поспособствуют, по мнению правительства, развитию в сфере цифровизации. Среди них: увеличение приема в вузы на IT-специальности, создание отраслевых институтов, финансовая поддержка профильных компаний, в том числе новый налоговый режим, и другие.