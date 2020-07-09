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Путин поторопил правительство с введением налога для богатых 

Lenta.ru 46 минут назад
Путин поторопил правительство с введением нового налога
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин поторопил правительство с принятием закона о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых плательщиков. Документ поручено принять до 24 июля, следует из сообщения пресс-службы Кремля.
Кроме того, до 24 июля кабинету министров поручено обеспечить принятие законов, необходимых для налогового маневра в IT-отрасли.
Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня сообщил об отказе России от плоской шкалы налогообложения. Для состоятельных плательщиков ставка НДФЛ поднимается с 13 до 15 процентов. Она будет применяться только к сумме дохода, превышающей пять миллионов рублей в год. Новые ставки налога начнут действовать с 1 января 2021 года.
Тогда же глава государства сообщил о налоговом маневре в IT-отрасли, который подразумевает бессрочное снижение страховых взносов с 14 до 7,6 процента и снижение налога на прибыль с 20 до 3 процентов.
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Политика , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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