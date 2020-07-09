Путин поторопил правительство с введением нового налога

В документе также сказано, что до 24 июля члены кабмина должны принять законы, которые обеспечат необходимые налоговые маневры для IT-компаний.

В июне, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин предложил повысить налог с 13 до 15 процентов на доходы физических лиц, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Примечательно, что сбором будет облагаться сумма, превышающая установленный предел. Вместе с тем президент указал на необходимость дать IT-компаниям возможность налогового маневра: в частности, бессрочное снижение страховых взносов с 14 до 7,6 процента, а также установление налога на прибыль на уровне 3%.