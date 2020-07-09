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Путин определил сроки принятия закона о налоге для богатых 

Павел Тиунов 27 минут назад
Путин поторопил правительство с введением нового налога
Фото: Reuters
Закон о повышении налога на доходы состоятельных россиян должен быть принят до 24 июля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы Кремля. Соответствующее поручение российскому правительству дал президент РФ Владимир Путин.
Чем грозит введение налога на богатство
В документе также сказано, что до 24 июля члены кабмина должны принять законы, которые обеспечат необходимые налоговые маневры для IT-компаний.
В июне, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин предложил повысить налог с 13 до 15 процентов на доходы физических лиц, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Примечательно, что сбором будет облагаться сумма, превышающая установленный предел. Вместе с тем президент указал на необходимость дать IT-компаниям возможность налогового маневра: в частности, бессрочное снижение страховых взносов с 14 до 7,6 процента, а также установление налога на прибыль на уровне 3%.
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Политика , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Правительство РФ
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