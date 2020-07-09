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Захарова: Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер на британские санкции 

ТАСС 1 час назад
В МИД заявили о праве РФ ответить на санкции
Фото: РИА Новости
Россия оставляет за собой право на принятие адекватных мер в ответ на британские санкции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Безусловно, это политически ангажированное решение. Оно окажет весьма негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, которым и без того за последние несколько лет британской стороной был нанесен серьезный ущерб, — сказала она. — Принцип взаимности является основным из основополагающих в межгосударственных отношениях. Поэтому оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер и призываем Лондон отказаться от языка безосновательных обвинений, выбрав путь цивилизованного диалога об имеющихся проблемах и озабоченностях".
По словам Захаровой, британские ограничительные меры против россиян в рамках дела Магнитского являются вмешательством во внутренние дела.
"Мы считаем объявленное 6 июля правительством страны решение о введении санкций против ряда должностных лиц нашей страны в рамках так называемого дела Магнитского очередным недружественным шагом британских властей, — сказала она. — Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия действия британской стороны назвать нельзя".
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Комментарии 1
Политика , Европа , Мария Захарова , МИД
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