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МИД опроверг переговоры с США об обмене Уилана на россиян 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
МИД опроверг переговоры с США об обмене Уилана
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга опровергла сообщения о якобы обсуждении с США вопроса обмена осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на российских граждан.
«Хотела бы ещё раз подчеркнуть, слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем размена Уилана на наших граждан не соответствуют действительности», — заявила она.
RT ведёт прямую трансляцию брифинга Захаровой.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков также сообщал, что переговоров об обмене Уилана не ведётся.
В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.
15 июня 2020 года суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Политика , США , Сергей Рябков , Мария Захарова , ФСБ , МИД , ФСИН
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