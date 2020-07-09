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«Согласен на пост вице-президента»: слухи о разговоре Путина и Лукашенко 

Мария Иванова 5 часов назад
«Пост вице-президента»: слухи о разговоре Путина и Лукашенко
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интеграционные процессы России и Белоруссии могут обсуждаться на любых уровнях. Как сообщает РИА Новости, так он ответил на вопрос о том, обсуждали ли это глава России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко полтора года назад.
Ранее о разговоре президентов заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, эту тему Путин и Лукашенко обсуждали в Шанхае на встрече делегаций двух стран. Сначала белорусский президент якобы сказал, что у него «своя страна», но затем согласился на объединение и предложил свою кандидатуру на пост вице-президента.
Песков отметил, что вопрос интеграции давно прорабатывается, в нем есть «определенная последовательность действий» и «определенный набор дорожных карт».
«Эти темы действительно находятся и находились на повестке дня и они действительно обсуждаются на самом различном уровне», — заявил представитель Кремля.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году власти начали обсуждать интеграционные проекты для Союзного государства России и Белоруссии. В рамках Союзного государства у стран может появиться единая валюта, единая таможенная служба, суд и счетная палата.
Власти Белоруссии называли одним из основных препятствий интеграции споры о ценах на нефть и газ.
Лукашенко также заявлял, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Он говорил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются включить в состав другой страны.
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Комментарии 7
Политика , Дмитрий Песков , Алексей Венедиктов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Счетная палата , Федеральная таможенная служба , РИА Новости , Эхо Москвы
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