«Пост вице-президента»: слухи о разговоре Путина и Лукашенко

Ранее о разговоре президентов заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов . По его словам, эту тему Путин и Лукашенко обсуждали в Шанхае на встрече делегаций двух стран. Сначала белорусский президент якобы сказал, что у него «своя страна», но затем согласился на объединение и предложил свою кандидатуру на пост вице-президента.

Песков отметил, что вопрос интеграции давно прорабатывается, в нем есть «определенная последовательность действий» и «определенный набор дорожных карт».

«Эти темы действительно находятся и находились на повестке дня и они действительно обсуждаются на самом различном уровне», — заявил представитель Кремля.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году власти начали обсуждать интеграционные проекты для Союзного государства России и Белоруссии. В рамках Союзного государства у стран может появиться единая валюта, единая таможенная служба , суд и счетная палата

Власти Белоруссии называли одним из основных препятствий интеграции споры о ценах на нефть и газ.

Лукашенко также заявлял, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Он говорил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются включить в состав другой страны.