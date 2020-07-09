Путин оценил организацию голосования по поправкам

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«Она (работа по организации голосования — прим. ВЗГЛЯД) была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию. И в высшей степени демократически все было организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений», — цитирует главу государства РИА «Новости».

Также глава государства отметил, что работа на технологическом и эпидемиологическом уровне в ходе голосования была идеальной, вспышек коронавируса не было.

Путин добавил, что демократические процедуры на голосовании были обеспечены. По словам Памфиловой, голосование стало «концентрированным выражением прямой демократии».

ЦИК выявил всего 33 нарушения в ходе голосования, все они были предотвращены, уточнила она.

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.