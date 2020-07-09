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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
«Идешь в большую политику, не забывай скелеты в шкафу»
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор?
В четверг стало известно о задержании главы Хабаровского края, члена партии ЛДПР Сергея Фургала. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, против чиновника открыто уголовное дело.
«Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области», — заявила Петренко.
Представитель СК добавила, что в ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.
Ранее сообщалось, что Фургал задержан в рамках расследования деятельности ОПГ, причастной к тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004–2005 годах. Следствие считает Фургала «организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей». В то же время источник в правоохранительных органах заявил, что «в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство». Кроме того, уже арестованы четверо участников ОПГ.
Между тем дальневосточные СМИ сообщили, что дело Фургала может быть продолжением уголовного дела против его бывшего делового партнера, экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова. После ареста Мистрюкова в правительстве Хабаровского края прошли обыски. По данным источников в правоохранительных органах, обыски были связаны с компанией «Торэкс». Тогда секретарь губернатора Надежда Томченко сообщала, что некоторые источники связывают имя Фургала с деятельностью завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре и группой «Торэкс». По некоторым сведениям, эта компания принадлежит супруге Фургала — Ларисе Стародубовой.
В этой связи нельзя не упомянуть задержание в прошлом году предшественника Фургала — Виктора Ишаева. Эксперт по Дальнему Востоку Даниил Ермилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что задержание Ишаева стало ударом по действующей администрации Фургала. С другой стороны, российские политологи ранее указывали на то, что Фургал зачистил и подмял под себя все политическое поле Хабаровского края. К слову, лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже сообщил, что Фургал не будет исключен из партии.
Как напоминает РЕН ТВ, впервые следственные действия у Фургала, тогда еще не занимавшего пост главы региона, состоялись еще в 2004 году. При обыске у него обнаружили около 100 патронов — аналогичных тем, которыми в 2004 году убили предпринимателя Романа Сандалова. Однако тогда ему удалось избежать наказания даже несмотря на очевидные доказательства его причастности к расправе. Теперь же, в 2020 году, правоохранителям удалось собрать доказательства сразу по нескольким эпизодам возможной преступной деятельности губернатора.
Согласно материалам дела, именно Фургал, будучи руководителем металлобазы «МИФ-Хабаровск», сотрудничал с Сандаловым и его партнером Павлом Кузнецовым. В какой-то момент бизнесменам не заплатили, и Фургал решил вернуть свое, сообщает телеканал. Конфликт начался 17 октября 2004 года, а 19 октября Сандалова расстреляли.
Теперь Сергея Фургала обвиняют в организации покушения на убийства нескольких бизнесменов — Олега Булатова, Евгения Зори и, собственно, Романа Сандалова.
По мнению профессора ВШЭ, политолога Олега Матвейчева, задержание Фургала «должно было произойти намного раньше».
«Только какое-то чудо, удача, тщательно скрываемые детали преступлений и нехватка доказательной базы не позволяли осуществить задержание», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.
«Пресса еще с 2008 года рассказывала о заказных убийствах, которые висят на Фургале, о его связях с криминалом. Другое дело, что следственные органы не особо хотели связываться с на тот момент депутатом Госдумы, потому что это малоперспективно: нужно как минимум разрешение Генпрокуратуры и миллион железобетонных доказательств. Дело расследовалось очень медленно», — пояснил собеседник.
«В то же время цинизм, популизм и наглость этого человека зашкаливали. Я неоднократно задавался вопросом: «А он что собирается делать? Неужели он не понимает, что его в конце концов посадят?». Складывалось впечатление, что у него заготовлен самолет и он в любой момент может вылететь заграницу. Но следствие абсолютно справедливо не дало ему уйти от ответственности», — полагает Матвейчев.
Схожей точки зрения придерживается директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, преступления, в которых обвиняют Фургала, не имеют срока давности.
«Но если вы идете в большую политику и тратите крупные средства на предвыборную кампанию — тогда надо соизмерять скелеты в своем шкафу и их проекцию на будущее», — сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.
По словам политолога, каждый второй житель Хабаровска может рассказать «два десятка легенд» о криминальном прошлом Фургала.
«Сейчас, правда, со стороны фрондирующих политологов пошла волна историй о том, что представитель ЛДПР якобы пошел против власти, потому его задержали. Но я не помню за последние годы ни одного случая, чтобы кому-то припоминали криминальное прошлое. Экономические преступления — да, а тут — примитивная уголовка», — подчеркнул эксперт.
«Потому можно сказать, что система сработала. Пускай не сразу, но сработала. Сколько веревочке не виться, а душегуб и убийца должен сидеть в тюрьме», — добавил Мартынов.
В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также уверен в том, что Фургал задержан именно за тяжелые криминальные преступления.
«Я не вижу предпосылок для политизации этой ситуации именно в силу предъявленных обвинений, — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. — Если у силовиков есть основания выдвигать такие обвинения, то дальше запускается механизм, который работает однозначно. Политическая власть не имеет отношения к этому вопросу».
«Если бы речь шла о финансовых или экономических преступления — это одно дело. Совсем другое дело, когда есть факты причастности к заказным убийствам. Разве в таком случае правоохранительные органы могут действовать иначе? Конечно нет. Потому несмотря на то, что речь идет о событиях 15-20-летней давности, наказание должно быть неизбежным», — резюмировал Потуремский.
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Комментарии
Политика , Криминал , Статьи , Алексей Мартынов , Виктор Потуремский , Светлана Петренко , Владимир Жириновский , Олег Матвейчев , Сергей Фургал , Павел Кузнецов , Виктор Ишаев , Генпрокуратура РФ , Госдума , ЛДПР , МВД , РЕН ТВ , Деловая газета "Взгляд" , Амурская Область , Комсомольск-На-Амуре , Москва , Хабаровский Край
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