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Журналист Аркадий Бабченко включён в перечень террористов и экстремистов 

Говорит Москва и ещё 12 1 час назад
Россия объявила Бабченко террористом и экстремистом
Фото: ТАСС
Журналист Аркадий Бабченко включён в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на реестр на сайте Росфинмониторинга.
Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко.
Бабченко уехал из России в начале 2017 года. Тогда он объяснил это тем, что ему якобы поступают угрозы из-за его политической позиции. Корреспондент сначала жил в Праге, затем в Израиле, а после переехал в Киев. В мае 2018 года Бабченко инсценировал собственную смерть. В «гибели» журналиста обвинили российские власти.
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Политика , Конфликты , Украина , Аркадий Бабченко , Росфинмониторинг
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