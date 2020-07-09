Россия объявила Бабченко террористом и экстремистом

Журналист Аркадий Бабченко включён в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на реестр на сайте Росфинмониторинга.

Бабченко уехал из России в начале 2017 года. Тогда он объяснил это тем, что ему якобы поступают угрозы из-за его политической позиции. Корреспондент сначала жил в Праге, затем в Израиле, а после переехал в Киев. В мае 2018 года Бабченко инсценировал собственную смерть. В «гибели» журналиста обвинили российские власти.