Сегодня, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийства и покушения на убийство. Сотрудники Следственного комитета (СК) России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сделали это в рамках расследования уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), которые в 2004-2005 годах убили и покушались на убийство ряда бизнесменов в Амурской области и Хабаровском крае.

«Задержание было не в самой корректной форме», — прокомментировал Жириновский.

Он заявил, что губернатор — высшее должностное лицо в регионе, а не преступник, и высказал мнение, что надевать на него наручники не было обязательно, потому что тот никуда не сбежит.