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ЛДПР может сложить полномочия в Госдуме из-за ареста Фургала 

Артём Кульша 47 минут назад
Фракция Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Государственной думе может сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийства и покушения на убийство. Сотрудники Следственного комитета (СК) России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сделали это в рамках расследования уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), которые в 2004-2005 годах убили и покушались на убийство ряда бизнесменов в Амурской области и Хабаровском крае.
«Задержание было не в самой корректной форме», — прокомментировал Жириновский.
Он заявил, что губернатор — высшее должностное лицо в регионе, а не преступник, и высказал мнение, что надевать на него наручники не было обязательно, потому что тот никуда не сбежит.
«С бандитами так действуйте!» — заявил Жириновский и сообщил о вероятности того, что фракция ЛДПР в Госдуме в полном составе сложит полномочия в знак протеста против задержания Фургала, который является членом партии.
Комментарии 47
Политика , Видео , Григорий Березкин , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , ФСБ , Госдума , ЛДПР , СКР , РБК , Хабаровский Край
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