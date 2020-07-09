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На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Опубликована аудиозапись разговора президента России Владимира Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко в апреле 2015 года. Об этом сообщает Telegram-канал издания Strana.ua.
Путин и Порошенко обсудили экономические проблемы Донбасса и говорили о миротворцах. Бывший президент Украины также дал рекомендации по оптимизации работы Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин в ответ обещает передать эти рекомендации главе российского МИД Сергею Лаврову.
Российский лидер в ходе беседы также поинтересовался у Порошенко, как обстоит ситуация внутри Украины. «Справляюсь. Чем дальше — тем легче», — отвечает бывший украинский президент и подчеркивает, что выстраивать «вертикаль» непросто. «Но длинной очереди на должность президента не наблюдается», — добавил Порошенко.
Путин отмечает, что важно, чтобы люди доверяли. «Самое главное, ключевое», — подчеркнул российский лидер, в ответ Порошенко благодарит его. «Обнимаю. До свидания, давайте», — завершает разговор президент России.
Ранее Порошенко припомнили, что он поздравил Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе. Отмечалось, что в ходе разговора 12 июня 2014 года бывший президент Украины проинформировал Путина о своем плане по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, а также поздравил его с Днем России.
В феврале Порошенко заявлял, что ночь переговоров с российским лидером, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом в 2015 году была самой ужасной в его жизни.
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Политика , Видео , Франсуа Олланд , Ангела Меркель , Петр Порошенко , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Минск
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