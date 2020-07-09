Жириновский высказался об исключении Фургала из ЛДПР

По его словам, задержание губернатора Хабаровского края прошло не в самой корректной форме. Жириновский добавил, что Сергей Фургал никуда не сбежит, передаёт РИА Новости.

Сергей Фургал был задержан сегодня, он проходит по делу в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Следственные действия с губернатором Хабаровского края будут проводиться в Москве. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте.