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Жириновский: Фургала из ЛДПР не исключат никогда 

Говорит Москва и ещё 7 50 минут назад
Жириновский высказался об исключении Фургала из ЛДПР
Фото: ТАСС
По его словам, задержание губернатора Хабаровского края прошло не в самой корректной форме. Жириновский добавил, что Сергей Фургал никуда не сбежит, передаёт РИА Новости.
Сергей Фургал был задержан сегодня, он проходит по делу в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Следственные действия с губернатором Хабаровского края будут проводиться в Москве. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте.
Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году, он участвовал в выборах как представитель ЛДПР.
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Политика , Криминал , Сергей Фургал , ЛДПР , РИА Новости , Хабаровский Край
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