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Медведев заявил, что они с Путиным остались добрыми товарищами 

ТАСС 23 минуты назад
Медведева сделал заявление об отношении к Путину
Фото: ТАСС
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что у него после назначения заместителем председателя Совета безопасности сохранились добрые товарищеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения", — констатировал Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда". "Президент — это первое лицо в стране. Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета безопасности, обеспечение вопросов безопасности. Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные", — отметил Медведев.
По его словам, он периодически обращается к Путину и "по партийной проблематике", поскольку является председателем "Единой России". "Особенно когда речь шла о подготовке предложений по поддержке экономики, социальной сферы, по некоторым вопросам труда, занятости", — уточнил заместитель председателя СБ.
"Так что все в порядке. Все хорошо", — заключил Медведев.
15 января после оглашения послания президента РФ Владимира Путина парламенту Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Премьер заявил, что считает это правильным на фоне озвученных главой государства в послании предложений об изменении конституции. 16 января Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ, а правительство возглавил Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой.
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Медведев был заместителем и первым заместителем главы администрации президента РФ в 1999-2003 годах, затем возглавлял ее с 2003 по 2005 год, в 2005-2008 годах находился на должности первого вице-премьера, а в 2008-2012 годах был третьим президентом России. В мае 2012 года Медведев занял пост премьер-министра и находился на нем рекордно длинный в новейшей истории России срок.
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Политика , Дмитрий Медведев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Администрация Президента РФ , Единая Россия , Совет безопасности РФ , Комсомольская правда
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