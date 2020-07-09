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Медведев рассказал об отношениях с Путиным 

Артём Кульша и ещё 1 14 минут назад
Медведев сделал заявление об отношении к Путину
Фото: ТАСС
Отношения между президентом России Владимиром Путиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым добрые и товарищеские. Об этом сам Медведев заявил изданию «Комсомольская правда».
«Все в порядке. Все хорошо», — заверил он.
Медведев напомнил, что в качестве заместителя председателя Совета безопасности является заместителем Путина, и сообщил регулярно обсуждает с ним самые разные вопросы в сфере безопасности, экономические и социальные вопросы.
Кроме того, время от времени Медведев, будучи председателем политической партии «Единая Россия», обращается к президенту по партийной проблематике. В пример он привел подготовку предложений по поддержке экономики, социальной сферы и рынка труда в ситуации c распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», журналист Алексей Венедиктов заявил, что Медведев — один из самых лояльных сторонников Путина и его возможный преемник на посту президента. Еще одним вероятным преемником Путина он назвал директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. М
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Политика , Дмитрий Медведев , Алексей Венедиктов , Владимир Путин , Единая Россия , Совет безопасности РФ
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