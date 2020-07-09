Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Никакая ваша Росгвардия не спасет!»: ЛДПР пригрозила выйти из всех структур власти 

ИД «Собеседник» и ещё 25 31 минуту назад
Месть за Фургала: Жириновский пригрозил Госдуме
Фото: РИА Новости
Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский пригрозил выходом фракции из Госдумы, отставками их губернаторов и сложением полномочий всех членов ЛДПР в структурах исполнительной власти и независимых органах, передает Znak.com. Таким образом он отреагировал на задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который также представлял его партию.
Раскрыты доходы Фургала
Напомним, Фургала обвиняют в организации убийств 15-летней давности в составе преступной группировки, задержанные ранее члены которой дали СКР показания против главы региона. Он был задержан и отправлен в Москву для выбора меры пресечения в Басманном суде.
«Вам Конституция была нужна, мы вам дали Конституцию. А вы нам наручники на руки надеваете, бессовестные! — возмущается Жириновский. — Сидите в высоких кабинетах, и как при Сталине начинаете действовать! Воронков на всех не хватит, если мы все выйдем, никакая ваша Росгвардия не спасет! И армия будет на нашей стороне! Это же чудовищно! Так нельзя действовать! Вы сами будете бежать, будете скрывать, что вы из "Единой России"».
«Мы можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты. […] Надо, фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда [из Госдумы]. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране!»— продолжил лидер партии.
Также он обратил внимание, что уговорить его повлиять на Фургала, чтобы тот ушел с поста добровольно у представителей власти не вышло. Отметим, что ранее подобный инцидент произошел с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко от КПРФ, который в конце 2019 года сложил с себя полномочия, но после того как он снова заявил о намерении участвовать в выборах, региональный парламент назвал их «досрочными» (хотя дата их проведения не изменилась) и теперь Левченко по закону не имеет права баллотироваться.
Сергей Фургал 11 лет представлял ЛДПР в нижней палате парламента, после чего в 2018 году с 70% поддержкой граждан одержал победу на выборах в Хабаровском крае, обойдя предыдущего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта.
ИД «Собеседник»: последние новости
Дмитрий Песков не слышал о записи диалога Порошенко и Путина в 2015 году Дмитрий Песков не слышал о записи диалога Порошенко и Путина в 2015 году "Никакая ваша Росгвардия не спасет!": ЛДПР пригрозила выйти из всех структур власти "Никакая ваша Росгвардия не спасет!": ЛДПР пригрозила выйти из всех структур власти Медведев рассказал о различиях работы президентом и председателем правительства Медведев рассказал о различиях работы президентом и председателем правительства
Комментарии 18
Политика , Сергей Левченко , Вячеслав Шпорт , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Росгвардия , Единая Россия , Госдума , Счетная палата , КПРФ , ЛДПР , СКР , Центризбирком России , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение