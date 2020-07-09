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Козак сравнил переговоры России и Украины с театром абсурда 

Газета.Ru и ещё 7 6 часов назад
Москва ответила на угрозы Киева
Фото: ТАСС
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры между Россией и Украиной нередко напоминают театр абсурда. Об этом сообщает ТАСС.
Он также отметил, что зачастую они являются многочасовыми и безрезультатными.
Таким образом Козак прокомментировал переговоры государств по поводу мирного урегулирования ситуации в Донбассе через Минские соглашения.
Он добавил, что российская сторона намерена делать все для достижения прекращения конфликта мирным путем.
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Политика , Конфликты , Украина , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ
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