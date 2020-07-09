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Депутат Хинштейн рассказал о криминальном прошлом Фургала 

Свободная пресса и ещё 1 2 часа назад
Хинштейн рассказал о криминальном прошлом Фургала
Фото: ТАСС
Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая России» Александр Хинштейн в соцсетях поделился информацией о криминальном прошлом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
«Не удивлён аресту Фургала: удивлён, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак». Задержанный и осуждённый в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)», — написал он.
Напомним, Сергей Фургал задержан по обвинению в убийствах. Следственный комитет считает его виновным в организации преступной группы, покушениях на убийства и убийствах предпринимателей.
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Политика , Сергей Фургал , Александр Хинштейн , СКР , МВД , Хабаровский Край
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