Хинштейн рассказал о криминальном прошлом Фургала

Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая России» Александр Хинштейн в соцсетях поделился информацией о криминальном прошлом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
«Не удивлён аресту Фургала: удивлён, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак». Задержанный и осуждённый в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)», — написал он.
Напомним, Сергей Фургал задержан по обвинению в убийствах. Следственный комитет считает его виновным в организации преступной группы, покушениях на убийства и убийствах предпринимателей.